England tauscht Tormänner: Ramsdale kommt für Henderson

via

via Sky Sport Austria

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat wenige Tage vor dem zweiten Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft einen Tormanntausch vorgenommen.

Für den verletzten Ersatzkeeper Dean Henderson (Manchester United) rückt Aaron Ramsdale (Sheffield United) in den englischen Kader, wie der Verband FA am Dienstag mitteilte. Der 24-jährige Henderson hatte schon seit einigen Tagen wegen einer Hüftverletzung nicht mit der Mannschaft trainieren können.

Nach ihrem 1:0-Auftaktsieg gegen Vize-Weltmeister Kroatien bestreiten die Three Lions ihr zweites EM-Spiel am Freitag (21.00 Uhr) in London gegen Schottland.

Beitragsbild: Imago