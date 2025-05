England-Trip: BVB macht bei Bellingham-Bruder ernst

Borussia Dortmund zündet die nächste Stufe im Poker um Jobe Bellingham!

Der Bruder des Real-Stars und Ex-BVB-Profis Jude steht aktuell in Diensten des AFC Sunderland aus der zweiten englischen Liga. Der hatte nun Besuch bekommen: Die BVB-Bosse Lars Ricken und Sebastian Kehl sowie Cheftrainer Niko Kovac und Chefscout Sebastian Krug waren am Mittwoch nach Sky-Informationen in England.

Abends um 20:52 Uhr landeten sie wieder aus Newcastle kommend in Dortmund. Die Ruhr Nachrichten lichteten die Verantwortlichen am Flughafen nach der Landung ab. Der Grund der Reise: Jobe Bellingham!

Die Dortmunder haben seit längerem großes Interesse am Bruder von Jude Bellingham, der noch bis 2028 bei Sunderland unter Vertrag steht, und wollen ihn im Sommer verpflichten.

BVB mit Familie im Austausch

Dass gleich vier Verantwortliche nach England geflogen sind, zeigt die Bedeutung der Personalie. Mit der Familie stehen die Dortmunder im regen Austausch.

Auf der Insel sollen Verhandlungen stattgefunden haben. Auf Sky-Nachfrage wollten das weder die BVB-Bosse noch die Bellingham-Seite kommentieren. Neben dem BVB hat unter anderem auch RB Leipzig ein Interesse am 19 Jahre alten Mittelfeldspieler.

In der laufenden Saison kommt Jobe Bellingham in bislang 40 Championship-Spielen auf vier Tore und drei Vorlagen. Im Sommer 2023 war das Offensiv-Talent von Birmingham City nach Sunderland gewechselt.

(sport.sky.de) / Bild: Imago