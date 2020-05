England: Zehn positive Coronavirus-Fälle in Championship

In der zweithöchsten englischen Fußball-Liga sind zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das gab die English Football League (EFL) am Samstagabend bekannt. Welche Akteure der 24 Clubs betroffen sind, wurde nicht verlautet. Man habe jedenfalls 1.058 Tests bei Spielern, Trainern und Club-Mitarbeitern durchgeführt. Die positiv Getesteten begeben sich nun in Selbstisolation.

In der League Championship gibt es reichlich Österreich-Bezug. Bei Abstiegskandidat Barnsley ist Gerhard Struber Trainer, Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier, Tormann Samuel Sahin-Radlinger und Patrick Schmidt gehören zum Spieler-Kader. Andreas Weimann stürmt für Bristol City, bei Middlesbrough steht Goalie Dejan Stojanovic unter Vertrag.

Keine positiven Tests in Premier League

In der jüngsten Runde der Corona-Tests in der englischen Fußball-Premier League hat es nach Angaben der Liga hingegen erstmals keine positiven Ergebnisse gegeben. Am Donnerstag und Freitag seien 1.130 Spieler und Mitarbeiter der 20 Clubs untersucht worden, hieß es am Samstag. Es war die bisher vierte Runde an Tests auf das neuartige Virus. Die ersten drei Runden hatten zwölf Infizierte ergeben.

Ebenfalls am Samstag hatte der britische Minister für Sport und Kultur, Oliver Dowden, angekündigt, dass die Premier League unter strengen Auflagen schon bald ihre Saison fortsetzen darf. “Der Fußball kommt zurück”, sagte er bei einer Pressekonferenz im Londoner Regierungssitz Downing Street. Zuschauer werden nicht zugelassen. Gespielt werden solle voraussichtlich vom 17. Juni an, erklärte Premier-League-Chef Richard Masters. Bis dahin gebe es aber noch viel Arbeit, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

(APA).

Beitragsbild: Imago.