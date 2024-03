Englische Nationalspielerin Roebuck erlitt Schlaganfall

Die englische Fußball-Nationalspielerin Ellie Roebuck hat einen Schlaganfall erlitten. Das gab die 24-jährige Torhüterin von Manchester City am Sonntag in sozialen Medien bekannt. Sie habe keine bleibenden Schäden erlitten und sei bereits wieder auf dem Weg der Besserung, so Roebuck.

In der laufenden Saison war sie in der Liga für Man City und England nicht zum Einsatz gekommen. „Leider habe ich mich seit einiger Zeit nicht wohl gefühlt“, erklärte die elfmalige Nationalspielerin. Bei Untersuchungen sei festgestellt worden, dass sie einen linken okzipitalen Infarkt erlitten habe, der doppelte Sicht, Kopfschmerzen und Gleichgewichtsverlust verursachen kann.

„Glücklicherweise gibt es keine bleibenden Schäden meiner Gehirnfunktion oder meines Sehvermögens“, berichtete die Nationalspielerin. Nach wochenlangen Nachuntersuchungen und Spezialbehandlungen gehe es nun bergauf für sie. „Es ist großartig, wieder mit den Mädels zusammen zu sein, an meiner Rehabilitation zu arbeiten und mich vor allem wieder wie die normale Ellie zu fühlen.“ Nun freue sie sich auf ihr Comeback auf dem Spielfeld. Der Zeitpunkt ist offen.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago