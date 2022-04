Englische Woche in der ADMIRAL Bundesliga: Der 29. Spieltag mit SK Sturm gegen Meister Salzburg und SK Rapid gegen Austria Klagenfurt live & exklusiv bei Sky

Englische Woche in der ADMIRAL Bundesliga! Sky Seher:innen dürfen sich bereits am Dienstag und Mittwoch auf einen spannenden 29. Spieltag freuen.

Die Qualifikationsgruppe am Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Eröffnet wird die 29. Runde mit den Duellen in der Qualifikationsgruppe. Im Kampf um den ersten Platz und die damit verbundene Chance auf die Europacup-Qualifikation geht es für Andreas Herzogs Admira gegen die SV Ried. Können die Oberösterreicher unter Neo-Trainer Christian Heinle den ersten Sieg einfahren? Die Antwort gibt es ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich trifft der derzeitige Leader LASK auf die punktgleiche WSG Tirol, die aufgrund der 0:6 Niederlage im letzten Duell hinter den Linzern liegt. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem empfängt Hartberg im Kellerduell Altach. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Zudem sind alle drei Matches in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Kann der SK Sturm Meister Salzburg besiegen? Die Meistergruppe am Mittwoch live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch geht es für die Teams der Meistergruppe um die nächsten Punkte. Der frisch gebackene Meister Salzburg gastiert beim Tabellenzweiten SK Sturm. Können die Grazer den Meister schlagen? Die Antwort gibt es ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel treffen der WAC und Austria Wien in der Lavanttal-Arena aufeinander. Robin Dutts Kärntner konnten am Sonntag im Derby endlich den ersten Sieg in der Meistergruppe feiern. Ob die Wolfsberger gegen die Veilchen nachlegen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. In Wien-Hütteldorf kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Rapid und Austria Klagenfurt. Mit einem Sieg wollen die Grün-Weißen den dritten Platz verteidigen. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Zudem werden die drei Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.



Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Dienstag, 26. April 2022

17:30 Uhr:

SV Guntamatic Ried – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Toni Pfeffer

Mittwoch, 27. April 2022

17:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler

20:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: Imago