Englische Woche in der Deutschen Bundesliga: Bayern gegen Köln, Freiburg gegen Frankfurt und alle weiteren Spiele des 17. Spieltags am Dienstag und Mittwoch live bei Sky

Mit 41 Toren hat sich die Deutsche Bundesliga am Wochenende eindrucksvoll aus der über zweimonatigen Winter- und WM-Unterbrechung zurückgemeldet. Nach nur einem Tag Pause geht es bereits am Dienstag und Mittwoch mit dem letzten Spieltag der Hinrunde weiter.

Sky überträgt alle neun Begegnungen des 17. Spieltags live. An beiden Abenden stehen die parallel ausgetragenen späten Spiele nicht nur als Einzelspiele sondern wahlweise auch in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Sky berichtet an beiden Tagen ab 17:30 Uhr live von allen Einzelspielen und in der Original Sky Konferenz: mit Britta Hofmann und Didi Hamann am Dienstag, Michael Leopold und Lothar Matthäus am Mittwoch

FC Bayern München – 1. FC Köln und Werder Bremen – Union Berlin werden exklusiv für Sky Q Kund:innen zusätzlich auch live auf Sky Sport Bundesliga UHD ausgestrahlt

Eröffnet wird die „englische Woche“ am Dienstagabend auf Schalke, wo das Tabellenschlusslicht RB Leipzig empfängt. Trotz der am Ende klaren 0:3-Niederlage gegen Frankfurt, schöpfen die Königsblauen Hoffnung aus der Leistung am Samstag, stehen nun aber vor der nächsten schwierigen Aufgabe. Sky berichtet ab 17:30 Uhr live, wenn Moderatorin Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen auf die vier Partien des Dienstagabends einstimmen. Nach dem Duell in Gelsenkirchen überträgt Sky ab 20:15 Uhr drei Partien live. Der Herbstmeister FC Bayern mit Marcel Sabitzer empfängt den 1. FC Köln mit Florian Kainz und Dejan Ljubicic, der mit dem Rückenwind des 7:1-Sieges gegen Bremen nach München kommt. Außerdem trifft die TSG Hoffenheim mit Christoph Baumgartner, die seit sechs Spieltagen auf einen Sieg wartet, auf den VfB Stuttgart, der letztmals im Dezember 2021 ein Auswärtsspiel gewinnen konnte. Parallel ist Patrick Wimmer mit dem VfL Wolfsburg bei Hertha BSC zu Gast.

Am Mittwochabend melden sich Moderator Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus ebenfalls ab 17:30 Uhr. Im frühen Spiel des Abends empfangen Karim Onisiwo und der 1. FSV Mainz 05 die Mannschaft Borussia Dortmund. Im Anschluss stehen vier Begegnungen auf dem Programm: Werder Bremen will gegen Union Berlin das 1:7 vom Samstagabend vergessen machen und der SC Freiburg mit Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch gegen Eintracht Frankfurt von Trainer Oliver Glasner zeigen, dass das 0:6 in Wolfsburg nur ein Ausrutscher war. Komplettiert wird der Abend von den Spielen zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum sowie dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach.

An beiden Abenden analysiert Sky Experte Erik Meijer in „100% Meijer“ die Partien des Spieltags, Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt von „Collinas Erben“ widmet sich den strittigen Entscheidungen der Unparteiischen.

Mit den Begegnungen des FC Bayern gegen den 1. FC Köln und von Werder Bremen gegen Union Berlin können Sky Q Kund:innen an beiden Abenden auf Sky Sport Bundesliga UHD jeweils ein Spiel live auch in Ultra HD erleben.

Das beste TV-Erlebnis beim Bundesliga-Topspiel: UHD/HDR, Dolby Atmos, „Was hab ich verpasst?“-Funktion und Tactical Feed

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kund:innen auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Spiele der Deutschen Bundesliga am „Super Samstag“ auf besondere Art und Weise erleben können. U.a. bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

Seit dieser Bundesliga-Saison geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt das „tipico Topspiel der Woche“ auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Der 17. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Dienstag:

17:30 Uhr: Vorberichterstattung und RB Leipzig – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: FC Bayern München – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 3

20:15 Uhr: Hertha BSC – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga

Mittwoch:

17:30 Uhr: Vorberichterstattung und 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:15 Uhr: SC Freiburg – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 3

20:15 Uhr: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

20:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 5

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago