Englische Woche in der Tipico Bundesliga: Die 14. Runde am Dienstag & Mittwoch live und exklusiv bei Sky

Am Dienstag ab 17:30 Uhr das Steirer-Derby Sturm – Hartberg und Admira – Austria Wien exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend SK Rapid – St. Pölten live & exklusiv

Am Mittwoch ab 17:30 Uhr Salzburg – Ried und WSG Tirol – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend WAC – LASK live & exklusiv

Die Sky Experten in der englischen Woche: Andreas Herzog und Alfred Tatar am Dienstag sowie Marc Janko und Manuel Ortlechner am Mittwoch

Die Tipico Bundesliga nimmt Fahrt auf! Gleich im Anschluss an den ersten regulären Spieltag 2021 dürfen sich Fußballfans auf eine englische Woche freuen. Sky zeigt alle Partien wie gewohnt live & exklusiv.

Nach dem Frühjahrsauftakt am Wochenende rollt bereits morgen wieder der Ball. Im Steirer-Derby gegen Hartberg will sich Sturm nach der Auftaktniederlage gegen den SK Rapid im Titelkampf zurückmelden. Das Derby kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Zeitgleich will die Austria in der Südstadt die Aufholjagd Richtung Meisterrunde fortsetzen. Ob das gelingt oder die Admira zumindest vorübergehend die rote Laterne abgeben kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Freunde der Original Sky Konferenz haben zudem ab 17:30 Uhr die Möglichkeit bei beiden Spielen mitzufiebern.

Im Abendspiel kämpft der SK Rapid um die Tabellenführung. Nach dem Ausrufezeichen im Topspiel gegen Sturm will das Team von Dietmar Kühbauer erneut im Titelrennen vorlegen. Dafür benötigen die Hütteldorfer einen Dreier im Duell gegen den SKN St. Pölten. Ob der SK Rapid die Salzburger unter Druck setzen kann, ist ab 20:25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Für die Salzburger geht es am Mittwoch zur Sache. Ohne zu glänzen eroberte die Mannschaft von Jesse Marsch gegen Altach die Tabellenführung zurück. Gegen Aufsteiger Ried ist der nächste Dreier fest eingeplant. Ob der zweite Streich gelingt oder die Rieder zum Favoritenschreck mutieren, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel empfängt die WSG Tirol den SCR Altach. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. In der Original Sky Konferenz ab 17:30 Uhr können zudem beide Spiele verfolgt werden.

Den Abschluss der ersten englischen Runde 2021 bildet das Duell WAC gegen LASK. Die Linzer mussten am Sonntag bei der 2:4-Heimniederlage gegen die WSG Tirol einen Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze hinnehmen. Auch für das Team von Ferdinand Feldhofer sprang beim Frühjahrsauftakt kein Sieg heraus. Ob der LASK wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt oder der WAC wichtige Punkte im Rennen um einen Top-6-Platz sammelt, ist ab 20:25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 14. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Dienstag, 26. Jänner 2021

17:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Prolactal Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:25 Uhr:

SK Rapid Wien – spusu SKN St. Pölten, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Andreas Herzog & Alfred Tatar

Mittwoch, 27. Jänner 2021

17:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Swarovski Tirol – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:25 Uhr:

RZ Pellets WAC – LASK, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko & Manuel Ortlechner

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

(APA)

Beitragsbild: GEPA