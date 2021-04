Englische Woche in der Tipico Bundesliga: Die 26. Runde u.a. mit dem Duell um Platz zwei LASK – Rapid am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Am Dienstag ab 17:30 Uhr Altach – Admira, Hartberg – St. Pölten exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Austria – Ried live & exklusiv

Am Mittwoch ab 17:30 Uhr Sturm – WAC, WSG Tirol – Salzburg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend LASK – Rapid live & exklusiv

Die Sky Experten der englischen Woche: Walter Kogler und Alfred Tatar am Dienstag sowie Hans Krankl und Andreas Herzog am Mittwoch

In der englischen Woche erwartet Sky Seher am Dienstag und Mittwoch geballte Action des 26. Spieltags der Tipico Bundesliga. Das direkte Duell um Tabellenplatz zwei zwischen dem LASK und dem SK Rapid bildet dabei den Abschluss.

Den Start in die englische Woche macht die Qualifikationsgruppe am Dienstag ab 17:30 Uhr. Damir Canadi empfängt mit Altach die Admira und Damir Buric. Im Abstiegskampf zählt für die Südstädter jeder Zähler. Ob sie wertvolle Punkte aus dem Ländle mitnehmen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport 12 zu sehen. Zeitgleich gastiert St. Pölten in Hartberg. Die Steirer wollen ihre Führungsposition in der Qualifikationsgruppe mit einem Heimsieg sichern. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport 13 übertragen. Zudem können die beiden Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Den Abschluss am Dienstag machen die Wiener Austria und Ried. Die Veilchen konnten vergangenen Samstag einen wichtigen Sieg einfahren. Der Abstand auf Platz sieben blieb damit weiterhin bei nur zwei Punkten. Die SV Ried befindet sich mit drei Punkten Rückstand auf die Austria ebenfalls im Kampf um die Toppositionen der Qualifikationsgruppe. Können die Oberösterreicher mit einem Auswärtssieg zu den direkten Kontrahenten aufschließen? Die Antwort gibt es ab 20:25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am Mittwoch wartet dann die Meistergruppe mit drei Duellen auf. Ab 17:30 Uhr kämpft Sturm gegen den WAC um wichtige Zähler im Rennen um den Vizemeistertitel. Nach dem Unentschieden in Hütteldorf beträgt der Abstand auf Rapid und Tabellenplatz zwei weiterhin drei Zähler. Ob die Grazer den LASK und Rapid unter Druck setzen können oder die Wolfsberger Punkte mitnehmen, ist live & exklusiv auf Sky Sport 12 zu sehen. Parallel empfängt die WSG Tirol den Tabellenführer aus Salzburg. Nach dem erfolgreichen Start in die Meistergruppe mussten sich die Tiroler zuletzt zwei Mal hintereinander geschlagen geben. Nun wartet mit dem Serienmeister die nächste schwierige Aufgabe. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport 13 übertragen. Beide Spiele werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Zum Abschluss der Runde wartet im Anschluss ab 20:25 Uhr das spannungsgeladene Duell um Platz zwei zwischen dem LASK und dem SK Rapid. Während sich die Linzer vergangenen Sonntag durch späte Treffer den Salzburgern geschlagen geben mussten, verpassten die Hütteldorfer trotz numerischer Überlegenheit den Sieg gegen Sturm. Damit trennen die beiden Klubs derzeit gerade einmal zwei Punkte. Mit einem Heimsieg könnte der LASK an den Grün-Weißen vorbeiziehen und Platz zwei erobern. Ob ihnen dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 26. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Dienstag, 20. April 2021

17:30 Uhr:

Cashpoint SCR Altach – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport 12

TSV Prolactal Hartberg – spusu SKN St. Pölten, live & exklusiv auf Sky Sport 13

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:25 Uhr

FK Austria Wien – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

22:30 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Walter Kogler & Alfred Tatar

Mittwoch, 21. April 2021

17:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport 12

WSG Swarovski Tirol – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport 13

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:25 Uhr

LASK – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

22:30 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Hans Krankl & Andreas Herzog

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

