Englischer Amateurklub verkauft 30.000 virtuelle Tickets

Der englische Achtligist Marine hat für das Drittrunden-Spiel im englischen Fußball-FA-Cup am Sonntag gegen Tottenham über 30.000 virtuelle Eintrittskarten verkauft. Das teilte der Amateurclub nach dem Spiel am Sonntag mit, das Marine mit 0:5 verloren hatte. “Endstand: Marine 0, Tottenham 5. Zuschauer: 30.697”, twitterte der Verein aus Crosby in der Nähe von Liverpool, der als Ziel 6.000 ausgegeben hatte.

Im Stadion, das ohnehin nur knapp 3.200 Zuschauer fasst, waren keine Fans erlaubt. Einige Anhänger schauten aber durch den Zaun und aus den Fenstern der umliegenden Häuser zu.

FULL TIME: Marine 0-5 Spurs. ATTENDANCE: 30,697 (virtual tickets). Absolutely fantastic support. Thank you, football world and @SpursOfficial. We will never forget it. #COYM — Marine Football Club (@MarineAFC) January 10, 2021

Marine spielt in der achtklassigen Northern Premier League Division One North West. Wegen der Coronavirus-Pandemie steckt der 1894 gegründete Club finanziell in Not. Die virtuellen Tickets konnten Fans für 10 Pfund (ca. 11 Euro) online erwerben, um Marine zu unterstützen. Auch zahlreiche Tottenham-Fans kauften die Karten. Spurs-Coach Jose Mourinho und TV-Moderator Gary Lineker sollen ebenfalls virtuelle Tickets erworben haben.

(APA) / Bild: Imago