Enormer Fan-Ansturm! Eagles mit über 2000 Auswärtsfans nach Salzburg

Am 6. November kommt es in der UEFA Europa League zum Duell zwischen Red Bull Salzburg und den Go Ahead Eagles. Anpfiff in der Red Bull Arena ist um 18:45 Uhr.

Für die Gäste aus den Niederlanden ist das Spiel ein besonderes Highlight – rund 2.400 Fans aus Deventer werden ihre Mannschaft nach Salzburg begleiten.

Die Go Ahead Eagles vertreten erstmals in ihrer Klubgeschichte die niederländische Eredivisie in einer Europa-League-Ligaphase. Im vergangenen Mai sicherte sich der Klub mit dem Pokalsieg 2025 den ersten nationalen Titel seit 92 Jahren – ein Meilenstein für den traditionsreichen Verein aus der rund 100.000 Einwohner zählenden Stadt Deventer.

In der Europa League sind die Eagles somit bislang noch ohne Sieg in einem Hauptbewerbsspiel. Die Mannschaft startet am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen FCSB in die Ligaphase, ehe es nach einem Heimspiel gegen Panathinaikos am dritten Spieltag zum Auswärtsspiel in Salzburg kommt.

Geringer Fan-Andrang für Salzburg-Heimspiel gegen Porto

Für das morgige Heimspiel der Salzburger gegen den FC Porto (21:00 Uhr) wurden laut einem Bericht der Kronen Zeitung vom Dienstag bisher erst rund 10 000 Tickets verkauft – ein eher verhaltener Start in die Europacup-Saison, der sich auch auf die Stimmung rund um den Verein auswirken könnte.

Beitragsbild: Imago