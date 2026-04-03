Enrique vor Spitzenverdienst in Ligue 1: „Schön für mich“

Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain soll einem Medienbericht zufolge bald mehr Gehalt bekommen als die bisherigen Top-Verdiener aus seinem Starensemble um Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé.

Angesprochen auf seine Ausnahmestellung in Frankreichs Ligue 1 hielt sich der 55 Jahre alte Spanier nicht mit falscher Bescheidenheit auf. „Natürlich bin ich einer der bestbezahlten Trainer der Welt. Das ist schön für mich“, kommentierte Enrique am Donnerstag das von der französischen L’Équipe veröffentlichte Gehaltsranking mit einem Schulterzucken.

In dem von der Sportzeitung traditionell selbst errechneten Ranking ist aktuell noch PSG-Angreifer Dembélé mit 1,5 Millionen Euro im Monat Spitzenverdiener. Allein in den Top Ten der Liga befinden sich ausschließlich Spieler des Champions-League-Siegers aus der Hauptstadt. Ihr Trainer Enrique, der mit einem geschätzten Bruttogehalt von einer Million Euro pro Monat bereits seinen nationalen Trainerkollegen weit enteilt ist, könnte angesichts einer geplanten Gehaltserhöhung allerdings bald in der PSG-Kabine für Gesprächsstoff sorgen – oder doch nicht?

„Glauben Sie, die Spieler interessieren sich für mein Gehalt?“, sagte Enrique vor dem Ligaspiel gegen den FC Toulouse am Freitag. Laut übereinstimmenden Medienberichten tüftelt PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi mit dem aus seiner Sicht „besten Trainer der Welt“ aktuell an einer Gehaltserhöhung. L’Équipe spricht von einem neuen Vertrag, der Enrique 20 Millionen Euro brutto pro Jahr einbringen soll.

(SID)

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