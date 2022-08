Entscheidender Tag im Kalajdzic-Poker?

via

Nach Informationen von Sky Sport DE finden heute weitere Gespräche um den Wechsel von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic zu den Wolverhampton Wanderers statt. Die Wolves bereiten ein neues Angebot vor, das erste über 15 Millionen Euro wurde am Wochenende final vom VfB abgelehnt.

Heute finden weitere Gespräche vor Ort in Wolverhampton statt, die Wolves planen ein neues schriftliches Angebot abzugeben. Der VfB hatte zuletzt auf 25 Millionen Euro beharrt. Eine Einigung ab 20 Millionen plus Boni ist realistisch. Kalajdzic selbst würde sehr gerne zu den Wanderers wechseln, aktuell ist der 25-jährige aber noch vor Ort in Stuttgart. Mit dem Mittelstürmer hat der Club aus der Premier League bereits eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel erzielt. Jetzt müssen sich noch die Vereine einigen.

