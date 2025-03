Entscheidung bald möglich! Neue Details im Kimmich-Poker

Nach Sky-Infos gab es dieses Wochenende neue Gespräche zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich. Auch für den heutigen Sonntag waren weitere Gespräche geplant.

Kimmich stand beim FC Bayern bereits kurz vor einer Einigung, weil er mit Max Eberl eine mündliche Einigung erzielt hatte. Man einigte sich auf einen neuen Vertrag bis mindestens 2028 und auf ein Gehalt von etwa 20 bis 22 Millionen Euro brutto pro Jahr plus weitere Zahlungen wie etwa eine Signing Fee. Die Süddeutsche Zeitung berichtet sogar von einer Einigung zwischen Eberl und Kimmich über einen Vertrag bis 2029.

Kimmich wurde unter anderem vom Aufsichtsrat der Bayern gebeten, am vergangenen Wochenende eine Entscheidung zu treffen. Diese Frist ließ er verstreichen. Auch, weil er sich am Sonntag beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt verletzt hatte. Daraufhin zog der Aufsichtsrat am Montag nach der Aufsichtsratssitzung das Angebot vorläufig zurück, um Kimmich ebenfalls mitzuteilen, dass, wenn er verlängern wolle, neue Konditionen ausgehandelt werden.

Emotionaler Poker

Indes liefen die Gespräche mit Max Eberl bis heute weiterhin positiv weiter. Aktuell ist sehr viel Emotionalität in dieser Verhandlung. Kimmich verhandelt weiterhin selbst mit den Bayern. Die Münchner reichen weiterhin die Hand für eine Vertragsverlängerung. Kimmich muss nun jedoch entscheiden, ob er verlängert oder den Verein verlässt.

Wie Sky bereits berichtet hatte, ist der Aufsichtsrat der Bayern bereit, trotz des zurückgezogenen Angebots weiterhin mit Kimmich zu verhandeln, um eine Verlängerung zu finalisieren. Denn das ist das eigentliche Ziel aller Verantwortlichen beim FC Bayern.

Es ist möglich, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden eine finale Entscheidung fällt – also vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (Mittwoch, um 21 Uhr). Wie berichtet, liegen ihm zwei schriftliche Angebote aus dem Ausland vor. Arsenal und Paris haben konkretes Interesse an ihm.

(Florian Plettenberg / skysport.de)

Bild: Imago