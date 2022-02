Entscheidung gefallen! Dieser Barca-Neuzugang fehlt im EL-Aufgebot

Der FC Barcelona hat eine schwere Entscheidung bezüglich seines Kaders in der Europa League getroffen. Ein Neuzugang muss zuschauen.

Der FC Barcelona steckt nach seiner Einkaufstour im Winter auch in einem Dilemma. Denn mit Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore und Pierre-Emerick Aubameyang haben die Katalanen gleich vier Neuzugänge im Vergleich zum Sommer im Kader. In der Europa League darf der Klub jedoch nur drei Neue nachnominieren, sodass einer auf der Strecke bleibt.

Diese Entscheidung ist nun kurz vor der Deadline (Mittwoch, 24 Uhr) gefallen. Coach Xavi Hernandez gab am Mittwoch nach dem Vormittagstraining Dani Alves Bescheid, dass dieser für die restliche Europa-League-Saison nicht im Aufgebot stehen wird.

Barca will Umschwung in der Offensive – Alves versteht Entscheidung

Bei Barcelona setzt man auf einen Umschwung in der Offensive, die bislang nicht wirklich in Fahrt gekommen ist. So sollen Torres, Traore und Aubameyang für neuen Schwung sorgen und Barcelona in Richtung Titel schießen. Außenverteidiger Alves gehört mit seinen mittlerweile 39 Jahren bereits zum älteren Jahrgang, sodass man dem Brasilianer wohl drei Spiele pro Woche nicht mehr zumuten möchte bzw. ihm nicht mehr zutraut.

In der Europa League trifft der FC Barcelona im Achtelfinale auf den SSC Neapel. Das Hinspiel geht am 17. Februar über die Bühne.

*Stand: Mittwoch, 02. Februar – 17:30 Uhr

