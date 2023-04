Entscheidung gefallen! F1 stimmt für doppeltes Qualifying in Baku

Die Formel 1 hat für die vorgeschlagenen Änderungen an den Sprint-Wochenenden gestimmt.

In der Folge werden künftig an Sprint-Wochenenden zwei Qualifyings stattfinden. Die Startaufstellung für den Sprint würde dann statt des 2. Freien Trainings am Freitag in einem Extra-Qualifying ermittelt werden.

Doppeltes Qualifying

Am Samstag würde neben dem Sprint noch ein Qualifying gefahren werden, um die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag zu ermitteln. Bislang ergibt sich die Sonntagsstartaufstellung durch das Sprint-Ergebnis. Allerdings besteht dabei immer das Risiko, dass die Piloten durch einen Sprint-Ausfall im Hauptrennen von ganz hinten starten müssen. Das Freie Training am Samstag wird dann künftig gestrichen.

Introducing… Sprint Saturday ✨ 🗓️ All-new weekend format

👀 Saturday’s Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday’s qualifying sets Sunday’s grid

🆕 New Sprint Shootout qualifying session The first Sprint Saturday is only four days away! 📅#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4 — Formula 1 (@F1) April 25, 2023

Nach Aserbaidschan stehen 2023 noch fünf weitere Sprint-Wochenenden auf dem Programm – in Österreich, Belgien, Katar, Austin und Brasilien. 2021 und 2022 wurden jeweils drei Sprints gefahren. Die ersten acht Fahrer bekommen Punkte.

Verstappen gegen mehr Sprints – Ralf Schumacher mit Einschätzung

(skysport.de)

Bild: Imago