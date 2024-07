Entscheidung gefallen! Fulham gibt grünes Licht bei Palhinha

Jetzt ist alles geklärt zwischen Joao Palhinha und dem FC Fulham!

Der Klub hat dem Portugiesen nach exklusiven Sky-Informationen die Erlaubnis gegeben, seinen Vertrag mit dem FC Bayern bis 2028 + 1 zu unterschreiben. Die letzten Details wurden in den letzten Stunden geklärt. Jetzt gibt es das grüne Licht von Fulham. Die Vereine waren sich seit letzter Woche Mittwoch einig über eine Ablöse von 46 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

🚨🔴 Excl. | It’s all done between João #Palhinha and FC Fulham now!

Fulham have given him the permission to sign his contract with FC Bayern until 2028 + 1 …

Understand Palhinha will sign his contract this evening or tomorrow. It is also very likely that he will sign… pic.twitter.com/vYZUrBMglF

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 10, 2024