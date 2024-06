Entscheidung gefallen: Guirassy verlässt Stuttgart

Nun herrscht Klarheit um Serhou Guirassy. Der Top-Torjäger hat einen Entschluss bezüglich seiner sportlichen Zukunft gefasst.

Nach Sky-Informationen hat sich der 28-Jährige entschieden, den VfB Stuttgart zu verlassen. Die Verantwortlichen um den designierten Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß sind bereits informiert. Auch BILD berichtete.

Stuttgart hat alles versucht, um den Top-Stürmer zu halten. Durch eine Ausstiegsklausel kann der Stürmer den VfB aber für knapp 20 Millionen Euro verlassen.

Auch Chelsea raus: Dreikampf um Guirassy

Nach Sky-Infos ist nach dem FC Bayern auch der FC Chelsea aus dem Rennen. Guirassy will sich jetzt zwischen Borussia Dortmund, dem FC Arsenal und der AC Milan entscheiden.

In der vergangenen Saison kam der Nationalspieler Guineas auf 28 Tore und zwei Vorlagen in 28 Spielen in der Deutschen Bundesliga.

(Florian Plettenberg/Dennis Bayer/skysport.de) / Bild: Imago