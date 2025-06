Entscheidung gefallen: James eine weitere Saison bei den Lakers

Basketball-Superstar LeBron James hängt ein weiteres Jahr bei den Los Angeles Lakers an.

Der 40-Jährige zieht seine mit 52,6 Millionen Dollar (44,9 Mio. Euro) dotierte spielerseitige Option für die Saison 2025/26. Das bestätigte sein Agent Rich Paul am Sonntag dem US-Sender ESPN. James wird damit als erster Akteur seine 23. Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA bestreiten. Auf den Rekord an NBA-Spielen von Legende Robert Parish fehlen ihm noch 50 Partien.

„LeBron will um eine Meisterschaft spielen“, erklärte Paul. Die Lakers befinden sich im Umbruch, sein Klient würde aber „eine realistische Chance“ sehen, den Titel zu gewinnen. In der vergangenen Saison war der Glamour-Club aus Kalifornien in der ersten Playoff-Runde an den Minnesota Timberwolves gescheitert.

James spielt seit 2018 für die Lakers, in der Corona-Saison 2020 holte er mit ihnen seinen vierten und bisher letzten Meistertitel. Zuvor war er auch mit den Miami Heat (2012 und 2013) sowie den Cleveland Cavaliers (2016) erfolgreich.

(APA)/Bild: Imago