Entscheidung gefallen! Stindl verlässt Gladbach im Sommer

Die Entscheidung ist gefallen: Kapitän Lars Stindl wird seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängern und die Fohlen im Sommer nach acht Jahren verlassen.

„Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen“, wird der 34-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert und weiter: „Dies war immer der ursprüngliche Plan, doch dieser unglaubliche Verein mit all seinen Personen, Mitarbeitern, meinen Mitspielern über all die Jahre und vor allem dieser unfassbare positive Zuspruch von allen Borussia-Fans, dazu die Tatsache wie wohl wir uns am Niederrhein fühlen, haben das alles ins Wanken gebracht. Dennoch glaube ich, dass bald der Zeitpunkt für etwas Neues in meinem Leben gekommen ist.“

Lars Stindl könnte zum Karlsruher SC zurückkehren

Stindl wurde zuletzt immer wieder mit einer Rückkehr zum Karlsruher SC in Verbindung gebracht. Bei dem aktuellen Zweitligisten stand er von 2000 bis 2010 unter Vertrag und machte seine ersten Schritte als Profi.

Für Gladbach bestritt der Offensiv-Allrounder bislang 264 Spiele, dabei erzielte er 80 Tore und gab 61 Vorlagen.

