Entscheidung gefallen: Sturm-Profi Nemeth kehrt nach Mainz zurück

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm muss die kommende Saison ohne David Nemeth bestreiten. Der Leihspieler von Mainz 05 wird im Sommer zu seinem Stammverein zurückkehren. Das gab Nemeths Management in einem Posting via Instagram bekannt.

“David hat nun gute Gespräche mit den Verantwortlichen in Mainz geführt und wird diesen Sommer nach Mainz zurückkehren, um dort die nächsten Entwicklungsschritte zu vollziehen. Wir möchten uns bei Sturm Graz bedanken, die David diese Saison herausragend gefördert haben und freuen uns nun auf die nächsten Aufgaben in Mainz”, hieß es in der Mitteilung.

Der Burgenländer Nemeth stand in dieser Saison für den SK Sturm in 28 Ligapartien auf dem Platz. Sturm Graz stellte im Grunddurchgang mit nur 20 Gegentoren in 22 Spielen die beste Defensive der Liga. Nach 32 Runden hielten die “Blackies” bei 34 Gegentreffern – nur eines mehr als Meister Salzburg.

Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker will die durch Nemeths Abgang entstandene Lücke im Abwehrzentrum schnell wieder schließen. “Ein Innenverteidiger hat jetzt Priorität, wir haben uns natürlich etwas überlegt. Mit Geyrhofer, Wüthrich und Stankovic sind wir ja trotzdem gut aufgestellt”, sagte Schicker in der “Krone”.

Bild: GEPA