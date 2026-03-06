Entscheidung gefallen! Toptalent Wanner will für Österreich spielen

Paul Wanner hat eine wegweisende Entscheidung getroffen. Das ehemalige Toptalent des FC Bayern wird nach Sky-Informationen zukünftig für Österreich spielen.

Der ÖFB bestätigte die Meldung am Freitagabend. Man habe sich über viele Jahre bemüht, Wanner eine nachhaltige sportliche Perspektive im österreichischen Team aufzuzeigen, hieß es in einer Mitteilung. Dies sei ohne Druck passiert. „Entscheidend ist, dass ein Spieler eine solche Wahl aus voller Überzeugung trifft“, schrieb der ÖFB. Der formale Prozess liege aktuell bei der FIFA.

Der in Dornbirn geborene und bei Bayern München ausgebildete Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen spielte im Nachwuchs für die deutschen Auswahlen. Allerdings bemüht sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit längerem intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler. Im November 2022 hatte Wanner mit damals 16 Jahren als Trainingsgast einen Lehrgang des ÖFB-A-Teams mitgemacht.

Gegenüber Sky Sport erklärte der gebürtige Vorarlberger exklusiv seine Entscheidung gegen Deutschland und für das ÖFB-Team: „Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. Denn tatsächlich habe ich durch meine Eltern, meine Erziehung und die Stationen in meiner Karriere zwei Herzen in meiner Brust. Es ehrt mich unheimlich, dass sich zwei Verbände darum bemüht haben, mich davon zu überzeugen, für ihre Nationalmannschaft zu spielen. Der Austausch mit dem ÖFB hat permanent stattgefunden, mit Ralf Rangnick und seinem Trainerteam habe ich seit sehr langer Zeit einen super offenen, ehrlichen Austausch. Diesen haben wir in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert.“

Und weiter: „Am Ende darf es bei dieser Entscheidung nicht um kurzfristige Überlegungen oder Versprechungen gehen. Es geht darum, was man fühlt. Hier bin ich speziell Antonio di Salvo und Julian Nagelsmann sowie dem ganzen DFB dankbar: Denn alle Gespräche waren fair und auf einer Ebene ohne jeden Druck. Es ging dabei auch nie um irgendwelche Garantien. Es geht nur darum, was man fühlt. Ich war sehr gerne Teil der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Aber nun, bei der finalen Entscheidung und nach vielen Gesprächen mit meiner Familie, habe ich das Gefühl und Bewusstsein gewonnen: Ich möchte für Österreich auflaufen.“

Wanners großer Traum: Die WM 2026

Der gebürtige Dornbirner träumt nun – nach der Entscheidung – von einer WM-Teilnahme mit dem ÖFB. Beim Turnier in der USA, Mexiko und Kanada spielt Österreich in einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien.

„Ich möchte die sportliche Entwicklung der nächsten Monate bestätigen. Und dann träume ich natürlich davon, das Trikot der Nationalmannschaft Österreichs zu tragen. Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles.“

Wanner spielt nach seinen Stationen bei Bayern München, Heidenheim und Elversberg seit vergangenem Sommer bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden. Für Eindhoven kommt er in 25 Pflichtspielen auf vier Treffer und drei Torvorlagen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago