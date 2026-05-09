Entscheidung im Abstiegskampf? So starten die Teams der Qualigruppe

Nach vergebener Chance will die WSG Tirol im letzten Heimspiel der Saison den Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga fixieren. Mit einem Unentschieden am Samstag (17.00 Uhr) gegen Blau-Weiß Linz wären die Tiroler durch. Hier gibt es die Aufstellungen der 31. Runde.

Die Linzer brauchen einen Sieg, um das Tabellenende verlassen zu können. Ried geht nach dem frühzeitigen Klassenerhalt ohne großen Druck in die Partie gegen den WAC, der sich noch im Abstiegskampf befindet. Der GAK und Altach treffen punktegleich aufeinander.

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Die Aufstellungen im Überblick

SV Ried – Wolfsberger AC (live auf Sky Sport Austria 2)

Grazer AK – SCR Altach (live auf Sky Sport Austria 3)

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz (live auf Sky Sport Austria 4)

Beitragsbild: GEPA