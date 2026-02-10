„Entscheidung ist endgültig“ – Glasner bestätigt Palace-Abschied erneut

Oliver Glasner bekräftigt, dass er seine Entscheidung, Crystal Palace zum Saisonende zu verlassen, nicht revidieren wird.

Der Trainer des Premier-League-Klubs hatte bereits im vergangenen Monat bestätigt, dass er den Verein mit Auslaufen seines Vertrags verlassen wird. Auch der klare Sieg am Sonntag beim Rivalen Brighton (VIDEO-Highlights) habe daran nichts geändert.

Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation

Glasner: „Werde bis zum letzten Tag mein Bestes geben“

„Ich kann meine Entscheidung nicht davon abhängig machen, ob wir gewinnen oder verlieren“, sagte Glasner. „Ich habe den Spielern und dem Vorstand versprochen, bis zum letzten Tag mein Bestes zu geben.“

Die Entscheidung sei endgültig. „Es ist gut so, weil sich Crystal Palace auf die Zeit nach Oliver Glasner vorbereiten muss. Es ist wichtig, dass der Klub dafür Zeit hat, und ich weiß, dass man sich bestmöglich darauf vorbereiten wird“, erklärte der Oberösterreicher.

Für ihn persönlich sei der bevorstehende Abschied zusätzliche Motivation: „Hoffentlich können wir die Saison bestmöglich beenden. Für mich ist es ein zusätzlicher Antrieb, den Verein auf eine sehr positive Art zu verlassen – das macht mich sogar noch ehrgeiziger.“

Bild: Imago