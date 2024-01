Entscheidung über Eiskanal für Cortina 2026 soll bald fallen

Die überfällige Entscheidung über den Austragungsort der Eiskanalbewerbe der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien soll spätestens bis Ende des Monats getroffen werden. Das kündigte das IOC am Donnerstag nach einer Exekutivkomitee-Sitzung in Gangwon an. Die Organisatoren von Mailand-Cortina haben nicht zuletzt aufgrund der hohen Kosten noch keine Bahn präsentiert, auf der die Bewerbe im Rodeln, Bob und Skeleton stattfinden sollen.

Zuletzt wurde von den Gastgebern die Renovierung der Anlage in Cortina d’Ampezzo um über 80 Millionen Euro favorisiert. Auch die wohl noch teurere Revitalisierung der seit 2011 stillgelegten Bahn in Cesana ist eine Option. Das Ausweichen ins Ausland, wofür unter anderem Innsbruck-Igls genannt worden war, wurde vom italienischen Sportminister Mitte Dezember ausgeschlossen.

(APA)/Bild: GEPA