Entscheidung über Schopp-Verbleib steht bevor

Trotz der erfolgreichen Qualifikation für den Europacup herrscht beim TSV Hartberg weiterhin Anspannung. Mit Erfolgstrainer Markus Schopp könnte ein entscheidender Baustein den Verein verlassen.

Markus Schopp hat noch keinen neuen Vertrag beim TSV Hartberg unterschrieben. Vereine aus dem In- und Ausland bekunden ihr Interesse an Schopp. In Hartberg liegt allerdings auch ein neuer Vertrag für den 46-Jährigen bereit. Laut “Kleine Zeitung” hat es am Donnerstag ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen des TSV und Schopp gegeben, heute soll das nächste folgen. “Vielleicht wissen wir danach schon mehr”, sagt Erich Korherr, sportlicher Leiter des TSV Hartberg.

Bild: GEPA