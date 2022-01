Entscheidung über Zukunft gefallen? Dembele lehnt Barca-Angebot wohl ab

via

via Sky Sport Austria

Das Hin und Her um Barca-Flügelflitzer Ousmane Dembele scheint sich dem Ende hingegen zu neigen. Wie die AS berichtet, hat der Franzose das Angebot auf eine Vertragsverlängerung der Katalanen abgelehnt. Das spanische Medium bezieht sich dabei auf den renommierten Journalisten Gerard Romero.

Demnach habe die Dembele-Seite einen Mega-Deal gefordert: 200 Millionen Euro Bruttogehalt über fünf Jahre, 20 Millionen Berater-Provision sowie 20 Millionen Euro Signing-Bonus. Das finanziell angeschlagene Barcelona sei von dieser Forderung beleidigt und spricht gar von Erpressung. Das Angebot solle nun zurückgezogen werden.

Die Katalanen haben in der Folge gedroht, dem Flügelflitzer bis zu seinem Vertragsende Ende Juni nicht mehr auflaufen zu lassen – in dem Wissen, dass eine Weltmeisterschaft vor der Tür steht. Dennoch berichtet die AS, dass Xavi nicht kein Fan davon ist, einen Profi sechs Monate auf die Tribüne zu setzen und separat trainieren zu lassen.

Ein vorzeitiger Abgang im Winter ist daher nicht ausgeschlossen. Dem Bericht zufolge prüfen die Blaugrana sogar die Option, den Vertrag einseitig zu kündigen oder vor Gericht zu gehen. In dem Fall wäre Dembeles Einsatz gegen Real Madrid sein Letzter im Trikot des FC Barcelona gewesen…

(skysport.de) / Bild: Imago