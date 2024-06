Entscheidung um United-Coach ten Hag gefallen

Überraschende Wende in Manchester: Erik ten Hag bleibt nun doch Trainer von Manchester United. Sky kann entsprechende Informationen von The Athletic bestätigen.

Sein Aus schien schon beschlossene Sache, aber dann gewann Erik ten Hag mit United den FA-Cup im Finale gegen Stadtrivale Manchester City. Die Red Devils spielen damit in der kommenden Saison europäisch und ten Hag bleibt doch Trainer beim englischen Rekordmeister. The Athletic berichtete zuerst, Sky kann dies bestätigen.

Der Vertrag des Niederländers läuft noch bis kommenden Sommer, aber aktuell verhandeln die Parteien, um das Arbeitspapier auszudehnen.

🔴 Yes, Erik ten Hag will remain the head coach of ManUtd – confirmed!

As revealed via @David_Ornstein ✔️

Talks about a new contract between Ten Hag and ManUtd beyond 2025 will follow soon!

Jadon #Sancho, now very likely to leave #MUFC in summer. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wF7i3TLhLQ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 11, 2024