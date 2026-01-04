Enttäuschungen & Volltreffer! Das Zeugnis der Mega-Transfers

Teuer, aber auch erfolgreich? Im vergangenen Sommer sind zehn Fußballtransfers mit 70 und mehr Millionen Euro über die Bühne gegangen.

Während vier dieser Stars auf Anhieb überzeugt haben, ist bei einem Sextett noch Luft nach oben. Sky Sport nimmt die teuersten Transfers der vergangenen Wechselperiode genauer unter die Lupe.

1. Alexander Isak (für 145 Millionen Euro von Newcastle zum FC Liverpool gewechselt)

Der Poker hatte sich lange gezogen, am Ende bekam der LFC den Zuschlag. Newcastles Isak sollte der neue Starstürmer von Anfield werden, allerdings funktionierte der Rekordtransfer der Reds noch nicht wie gewünscht. Bis dato kam er in 16 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei drei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der 26-jährige Angreifer über die gesamte Hinserie mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Die letzte war besonders bitter: Isak bezahlte seinen Treffer gegen Tottenham teuer, zog sich dabei einen Wadenbeinbruch zu – er wird der Elf von Arne Slot folglich noch monatelang fehlen.

Fazit: Transfer hat sich (noch?) nicht ausgezahlt!

2. Florian Wirtz (für 125 Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt)

Mit großen Lorbeeren kam der Deutsche nach Liverpool – entsprechend waren aber auch die Erwartungen. Vor allem zu Beginn hatte Wirtz mit der intensiven und körperbetonten Spielweise der Premier League zu kämpfen. Assists und Tore ließen lange auf sich warten, die Kritik wurde in der Folge immer lauter.

Wirtz‘ Leistungen stabilisierten sich, auch die ersten persönlichen Erfolgserlebnisse folgten. In 25 Pflichtspielen bereitete er sechs Tore vor, beim 2:1-Sieg gegen Wolverhampton markierte er seinen Premieren-Treffer und auch beim 2:2 in Fulham netzte er. Der DFB-Star ist angekommen, muss aber wie das gesamte Team noch an der Konstanz arbeiten.

Fazit: Durchwachsene Bilanz! Muss sich weiter beweisen

3. Hugo Ekitike (für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool gewechselt)

Eingewöhnungszeit ist für den ehemaligen Frankfurter ein Fremdwort! Ekitike lieferte bei den Reds von Anfang an, traf direkt an den ersten beiden Premier-League-Spieltagen und bereitete einen weiteren Treffer vor. Wie die gesamte Liverpool-Elf hatte er auch zwischendurch den einen oder anderen Durchhänger und sammelte on top eine überflüssige gelb-rote Karte im EFL Cup.

Unter dem Strich hat sich der Deal aber voll ausgezahlt. Mit acht Treffern in der Premier League ist Ekitike der beste Torschütze der Reds. Insgesamt kommt er in 26 Pflichtspielen auf elf Tore und zwei Assists.

Fazit: Transfer-Volltreffer!

4. Benjamin Sesko (für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester United gewechselt)

Das hat sich der ehemalige Salzburg-Angreifer sicherlich anders vorgestellt. Sesko ist bei den Red Devils noch nicht wirklich angekommen. In 17 Pflichtspielen erzielte er zwei Treffer und bereitete einen vor. Zwischendurch warf ihn eine Knieverletzung zurück. Bis dato stand der 22-jährige Stürmer in der Premier League zehnmal in der Startelf. Den gewünschten Impact liefert er noch zu selten.

Fazit: Transfer hat sich (noch?) nicht ausgezahlt!

5. Victor Osimhen (für 75 Millionen Euro von Napoli zu Galatasaray gewechselt)

Nach der Leihe in der Vorsaison ist Osimhen im Sommer fest verpflichtet worden. Nachdem er in der vergangenen Spielzeit mit 45 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen der Unterschiedsspieler gewesen ist, hat der 27-Jährige in dieser Saison etwas nachgelassen.

In der Liga spielte er auch aufgrund von Verletzungen nur zwölfmal. Dabei erzielte er sechs Treffer. In der Königsklasse sorgte Osimhen dagegen mit einer Mega-Bilanz von sechs Toren in vier Spielen für Furore. Nun gilt es für den Starstürmer, weiter an seiner Fitness zu arbeiten – dann ist auch er wahrlich ein Transfer-Volltreffer.

Fazit: Durchwachsene Bilanz! Muss sich weiter beweisen

6. Nick Woltemade (für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt)

Big Nick ist in England direkt angekommen! Der Deutsche lieferte bei den Magpies in den ersten fünf Premier-League-Spielen vier Tore und spielte sich auf Anhieb in die Herzen der Fans. Sein humorloser Elfmeter-Treffer gegen Nottingham ging in den sozialen Netzwerken viral.

Unter dem Strich stehen Woltemade bis dato zehn Tore und zwei Assists in 26 Pflichtspielen für Newcastle zu Buche. Zuletzt kam der 23-Jährige aber hinter Yoane Wissa nur als Joker zum Einsatz. Diese Entwicklung gilt es weiter zu beobachten. Abgesehen davon hat sich der Deal aber mehr als ausgezahlt.

Fazit: Transfer-Volltreffer!

7. Bryan Mbeumo (für 75 Millionen Euro vom FC Brentford zu Manchester United gewechselt)

Der 75-Millionen-Euro Neuzugang hatte bei den Red Devils mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Im Oktober kam Mbeumo aber immer besser in Fahrt und lieferte fünf Torbeteiligungen in fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Der kamerunische Nationalspieler ist essenzieller Stammspieler, spielt fast immer 90 Minuten durch und ist mit sechs PL-Toren bester Torschütze von ManUnited. Dennoch gilt es für ihn, weiter an der Effizienz zu arbeiten, schließlich hat auch er die ein oder andere Großchance liegen gelassen. Seine Rückkehr vom Afrika-Cup wird aber sehnlichst erwartet.

Fazit: Durchwachsene Bilanz! Muss sich weiter beweisen

8. Matheus Cunha (für 74,20 Millionen Euro von Wolverhampton zu Manchester United gewechselt)

Auch Cunha hatte nach seinem Wechsel mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Seine erste Torbeteiligung sammelte er erst am neunten Spieltag. Insgesamt traf er in 18 Premier-League-Spielen viermal und bereitete einen Treffer vor.

Zuletzt kam er aber immer besser in Fahrt: Cunha spielte die vergangenen sechs Partien über 90 Minuten durch und sammelte vier Scorer-Punkte. Die Tendenz geht in die richtige Richtung.

Fazit: Durchwachsene Bilanz! Muss sich weiter beweisen

9. Martin Zubimendi (für 70 Millionen Euro von Real Sociedad zum FC Arsenal gewechselt)

Passgeber, Abräumer, Torschütze! Er hat dem ohnehin starken Arsenal-Mittelfeld noch einmal eine neue Komponente verliehen. Zubimendi ist neben Declan Rice und Kapitän Martin Ödegaard gesetzt und aus der ersten Elf nicht mehr wegzudenken. 25 Mal lief der defensive Mittelfeldspieler inzwischen für die Gunners auf. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete drei weitere vor. Einer der Top-Transfers des Sommers!

Fazit: Transfer-Volltreffer!

10. Luis Diaz (für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt)

Die Fragen waren groß: Ist er wirklich 70 Millionen Euro wert? Inzwischen ist die Antwort eindeutig: Ja! Diaz hat bei den Bayern auf Anhieb Bestleistungen gebracht. In 22 Pflichtspielen erzielte er 13 Tore und bereitete sieben weitere vor. Einziges Manko: Die Chancenverwertung! Diaz hätte viele weitere Treffer auf dem Konto haben können. Dennoch könnten die Bayern mit dem Deal kaum zufriedener sein.

Fazit: Transfer-Volltreffer!

(Red.)

Bild: Imago