Entwarnung nach Horror-Foul an Couto

Glück im Unglück für Dortmunds Yan Couto! Der Außenbahnspieler des BVB hat sich nach dem Horror-Tritt von Kelsey Owusu am Montagabend in Essen nach Sky Sport-Infos keine strukturelle Verletzung zugezogen.

Sogar ein Einsatz am Wochenende im ersten Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli ist bei optimalem Verlauf noch möglich.

Couto hat eine schmerzhafte Knieverletzung erlitten, strukturell ist jedoch nichts kaputt. Der 23-Jährige war in der 1. Pokalrunde kurz vor dem Abpfiff von Sanitätern vom Feld gebracht worden.

VIDEO: Horror-Foul an Yan Couto

Dem Brasilianer scheint es allem Anschein nach auch wieder deutlich besser zu gehen. In einer Snapchat-Story von BVB-Angreifer Serhou Guirassy am Dienstagnachmittag war zu sehen, dass Couto ohne Einschränkungen laufen konnte. Kurios: Das Video entstand auf der Autobahn. Beide Profis standen offensichtlich in einem Stau.

Noch optimistischer ist der BVB bei Julian Ryerson, der nach einem Schlag auf die Wade ebenfalls am Wochenende wieder in den Kader zurückkehren könnte.

HIGHLIGHTS | Rot-Weiß Essen – Borussia Dortmund | 1. Runde

Brand über Foul an Couto: „Das ist brutal“

„Das ist brutal“, reagierte Julian Brandt nach dem Abpfiff am Sky Sport-Mikro direkt auf die Szene rund um Couto. „Erst mal haben wir ein bisschen Glück, dass er nicht komplett auf dem Bein stehen bleibt, sondern dass es eher so ein bisschen ein Streifschuss ist. Ich glaube, ansonsten sieht es richtig scheiße für ihn aus. Ich habe ihn bislang noch nicht gesehen. Ich hoffe, er ist da glimpflich davon gekommen.“

BVB-Trainer Niko Kovac gab nach dem Spiel am Sky Sport-Mikrofon ein erstes Update: „Er hat starke Schmerzen. Denn das war schon ein ziemlich derber Tritt. Sowas habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Er krümmt sich vor Schmerzen. Er hat jetzt natürlich dort eine Eispackung drauf. Morgen werden wir dann mal untersuchen, was passiert ist. Ich hoffe nicht, dass irgendwas kaputtgegangen ist. Aber dass es auf jeden Fall eine starke Prellung sein wird, das ist sicherlich jedem klar.“

“Mehr als grenzwertig“ – Kovac nach Horror-Foul entsetzt

(skysport.de) / Bild: Imago