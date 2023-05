Hartberg-Trainer Markus Schopp hat bei „Talk und Tore“ Offensivspieler Donis Avdijaj in den höchsten Tönen gelobt.

„Er ist ein Spieler, der noch nicht so alt ist, aber schon sehr viel erleben durfte. Er bringt etwas nicht-österreichisches in unsere Kabine. Dieses nicht zufrieden zu sein, sich nicht auf Erreichtem auszuruhen. Es ist ein Schatz für den TSV Hartberg, so einen Spieler in seinen Reihen haben zu dürfen“, sagte Schopp.