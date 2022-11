„Er ist verrückt“: Trainerzoff nach Kanada vs. Kroatien

Vize-Weltmeister Kroatien hat am Sonntag durch den 4:1-Erfolg über Kanada bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase gemacht. Für Wirbel sorgten im Nachgang Aussagen des kanadischen Teamchefs John Herdman in Richtung der Kroaten.

Herdman hatte nach der Auftaktniederlage gegen Belgien (0:1) bereits aufhorchen lassen, als er vollmundig ankündigte, sein Team werde „Kroatien f***** und aufsteigen. Klarer kann man das nicht sagen“.

Nach dem 1:4 gegen die Kroaten, was zugleich das WM-Aus bedeutete, schoss Kroatien-Doppelpacker Andrej Kramaric gegen Herdman zurück. „Ich möchte Kanadas Trainer für die Extra-Motivation danken. Am Ende hat Kroatien gezeigt, wer wen gef**** hat.“

Kein Handshake nach dem Spiel

Nach der Niederlage gegen Kroatien fiel der Kanada-Teamchef zudem ein weiteres Mal negativ auf, als er auf dem Feld nicht zum Handshake mit seinem kroatischen Trainerkollegen Zlatko Dalic erschien.

„Ich habe den anderen Cheftrainer nach dem Spiel nicht gesehen. Wenn ich verliere, gratuliere ich dem Gewinner immer. Er ist vielleicht ein guter Trainer, aber er muss noch einiges lernen. Er war nicht da, so macht er das anscheinend. Er ist offensichtlich verrückt“, sagte Kroatiens Teamchef.

Die Aussage, die im Vorfeld des Spiels für Aufsehen gesorgt hatte, bereue Kanada-Coach Herdman „überhaupt nicht“. Viel lieber fokussierte er sich bereits auf das abschließende Gruppenspiel gegen Marokko. Hierfür gebe es nur ein Ziel: „Wir wollten das erste kanadische Team sein, das bei einer WM weiterkommt. Nun wollen wir das erste Team sein, das ein Spiel gewinnt.“

Bild: Imago