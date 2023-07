„Er kann Bayern“: Matthäus und Rangnick schwärmen von Freund

Lothar Matthäus und Ralf Rangnick haben auf die Verpflichtung des FC Bayern von Sportdirektor Christoph Freund reagiert.

„Ich traue Christoph Freund die Aufgabe als Sportdirektor bei Bayern zu. Ich kenne ihn, er ist ein sehr akribischer und gewissenhafter, fleißiger sowie zurückhaltender Top-Mann der Branche“, erklärte Sky Experte Matthäus. Freund wird zum 1. September seine neue Aufgabe antreten. Der 46-jährige Österreicher wechselt von RB Salzburg in die bayerische Landeshauptstadt.

Constanze Weiss über den Freund-Wechsel nach München

„Das ist jetzt Bayern München, Champions League, oberstes Regal und somit eine Nummer größer als Salzburg. Hier ist das nicht alles ganz so familiär wie früher in Österreich, wo alle Journalisten regelmäßig gemeinsam und gemütlich am Tisch sitzen. Christoph Freund hat ein großartiges Netzwerk und man hat gesehen, was er in Österreich bei Salzburg alles erreicht hat. Ich denke, er kann Bayern“, so Matthäus weiter.

Auch Rangnick schwärmt von Freund

Auch Ralf Rangnick, der von 2012 bis 2015 zusammen mit dem damaligen Sportkoordinator Freund zusammen in Salzburg arbeitete, hatte nur positive Worte für den Österreicher übrig. „Christoph hat in seiner Zeit bei RB Salzburg großes Geschick in der Kaderplanung mit maximalem sportlichen Erfolg dauerhaft kombiniert. Allein die Transfers der letzten zehn Jahre sprechen für sich“, betonte Rangnick gegenüber Sky.

Nach dem Abschied Rangnicks aus Salzburg übernahm Freund dessen Aufgaben als Sportdirektor. Rangnick lobte seinen RB-Nachfolger für dessen Arbeit: „Er lebt für diesen Job. Neben der hohen sportlichen Kompetenz und seinem internationalen Netzwerk bringt er auch seine starke Persönlichkeit mit ein, menschlich ist er top und absolut integer. Man kann ihn und den FC Bayern zu diesem Schritt nur beglückwünschen.“

