„Er muss sofort gehen“: Barca will Dembele loswerden

via

via Sky Sport Austria

Ein Weltmeister kommt auf den Transfermarkt: Der FC Barcelona will den früheren Dortmunder Bundesligaprofi Ousmane Dembele noch im Winter loswerden. Nach seinem Ultimatum für eine Vertragsverlängerung strich Trainer Xavi den Franzosen am Donnerstag aus dem Kader für das Pokal-Achtelfinale am Abend (21.30 Uhr) bei Athletic Bilbao.

„Es ist für uns offensichtlich, dass der Spieler nicht in Barcelona bleiben will und sich der Zukunft von Barca nicht verpflichtet fühlt“, sagte Fußball-Direktor Mateu Alemany im Klub-TV. „Wir haben ihm und seinen Agenten gesagt, dass er sofort gehen muss, weil wir engagierte Spieler wollen und hoffen, dass ein Transfer vor dem 31. Januar zustande kommt.“

Dass Dembele (24) nicht für das Bilbao-Spiel nominiert worden sei, nannte Alemany „nur konsequent. Der Trainer hat unsere Unterstützung und unseren Rückhalt.“ Xavi hatte erklärt, Dembele solle seinen Vertrag verlängern oder gehen. Die Verhandlungen ziehen sich schon seit einem halben Jahr.

Dembeles Vertrag läuft im Sommer aus, der mit 1,35 Milliarden Euro verschuldete Verein kann also nur in der laufenden Transferperiode noch eine Ablöse kassieren. Der spätere Weltmeister war 2017 für rund 140 Millionen Euro vom BVB nach Barcelona gewechselt.

(SID) / Bild: Imago