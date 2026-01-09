„Er wird dich rauswerfen“: Wilde Szenen um Vini Jr. im Madrid-Derby

Nach einer strittigen Szene kurz vor der Halbzeitpause der Halbfinalpartie attackierte der Atletico-Coach den Brasilianer an der Seitenlinie verbal.

„Florentino (Perez, Real-Präsident, Anm. d. Red.) wird dich rausschmeißen. Vergiss das nicht, er wird dich rauswerfen. Er wird dich rauswerfen. Merke dir, was ich dir sage,“ sagte Simeone, dessen Worte von den umliegenden TV-Mikrofonen aufgenommen wurden. Vorausgegangen war ein möglicher Hand-Elfmeter für Atletico.

Vinicius Jr. hörte die verbale Attacke Simeones im Vorbeilaufen und lächelte nur über die Beschimpfungen des Argentiniers.

Rudelbildung bei Auswechslung

Weniger cool reagierte der 25-Jährige dann bei seiner Auswechslung. Den Brasilianer begleiteten Pfiffe auf dem Weg zur Bank. Simeone nutzte das für eine weitere Provokation. Mit verschiedensten Gesten wollte der 55-Jährige den Superstar darauf aufmerksam machen. Daraufhin kam es zu einer Rudelbildung, bei der Vini Jr. zurückgehalten werden musste. Real-Trainer Xabi Alonso ging dazwischen und kritisierte Simeone im Anschluss.

„Mir hat dieser Moment nicht gefallen. El Cholo (Spitzname von Simeone, Anm. d. Red.) hat etwas zu ihm gesagt und solche Dinge widersprechen dem Teamgeist, den man unter Kollegen haben sollte. Ich mag es nicht, wenn man so mit Spielern umgeht. Nicht alles ist erlaubt“, sagte der Spanier nach der Partie in der Pressekonferenz.

Das Spiel beeinflussten die Szenen nicht. Real gewann souverän und folgte dem FC Barcelona ins Finale des Supercups. Das Spiel findet am kommenden Sonntag (20 Uhr) in Saudi-Arabien statt.

(skysport.de) Foto: Imago