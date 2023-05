„Erbärmlich“: Sky Experte Tatar kritisiert Juventus nach Hinspiel-Remis

via

Sky Sport Austria

Juventus Turin und der FC Sevilla trennten sich im Hinspiel des Europa-League-Halbfinales mit einem 1:1 (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Ein glückliches Remis für die Italiener, Federico Gatti erzielte den Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit. „Das Offensivspiel hat einfach nicht geklappt“, analysiert Sky Experte Alfred Tatar. Die Statistiken unterstreichen das – Juve kann glücklich sein, nicht mit einem Rückstand in das Spiel nächste Woche in Spanien zu gehen.