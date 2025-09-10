Ercan Kara erzielt das Tor des Monats August

Ercan Kara hat das Tor des Monats August 2025 in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Mit einem starken Kopfball nach einer Ecke sorgte der Rapid-Angreifer in der 5. Runde für den 1:0-Endstand gegen den TSV Hartberg.

Kara setzte sich im Voting mit rund 51 Prozent der Stimmen durch.

Neben dem Treffer von Kara standen auch die Tore von Max Johnston (Sturm Graz), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid), Petter Nosa Dahl (SK Rapid) und Alexander Gorgon (SCR Altach) zur Auswahl.

Alle Kandidaten im Überblick:

Beitragsbild: GEPA