Erfolg gegen BVB! Grgic schießt Sturm in Youth League zum Sieg

Die U19 von SK Sturm Graz hat einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-UEFA-Youth-League gemacht. Die Steirer bezwangen Dortmund am Dienstag im Trainingszentrum der Borussia in einer packenden Partie mit 3:2. Es war der zweite Auswärtserfolg der Truppe von Coach Jürgen Säumel nach dem 4:1 bei Stade Brest zum Auftakt. Danach waren jeweils in St. Veit ein 1:1 gegen den FC Brügge und ein 1:3 gegen Sporting Lissabon gefolgt.

Dortmund ging im „Vorspiel“ des Champions-League-Duells der beiden Teams durch Ousmane Diallo in Führung (17.). Youba Koita glich nach Flanke von Senad Mustafic schnell aus (23.). Sturm war gut im Spiel, was sich auch nach Wiederbeginn nicht änderte. Ein Schuss von Martin Kern konnte gerade noch vor der Linie geklärt werden (63.). Fünf Minuten später überraschte Antonio Ilic BVB-Goalie Robin Lisewski mit einem Freistoß aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Diesmal dauerte die Antwort der Deutschen, bei denen der 17-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler Thierry Fidjeu-Tazemeta in der Startelf stand, nicht lange. Matthies Albert konnte unbedrängt aus kurzer Distanz einköpfeln (79.). Punkte gab es für die Heimischen trotzdem keine, da Leon Grgic (84.) noch traf, nachdem zuvor Oliver Sorg an Lisewski gescheitert war.

Für die Grazer geht es am 27. November mit einem Heimspiel gegen Girona weiter. Die ersten 22 Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die im Frühjahr 2025 gespielt wird. Sturm rückte aktuell mit sieben Zählern auf Rang neun vor.

(APA)

Beitragsbild: GEPA