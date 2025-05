Erfolg gegen Liverpool: Brighton darf noch auf Europa hoffen

Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion haben ein Ausrufzeichen gegen den englischen Fußballmeister FC Liverpool gesetzt und wichtige Punkte im Kampf um einen möglichen Europacup-Platz geholt.

Die Mannschaft des deutschen Teammanagers gewann am vorletzten Spieltag der Premier League mit 3:2 (1:2) gegen die Reds und eroberte damit Rang acht, der am Saisonende unter bestimmten Voraussetzungen für die Teilnahme am internationalen Geschäft reichen könnte.

Yasin Ayari (32.), Kaoru Mitoma (69.) und Jack Hinshelwood (85.) trafen für die Seagulls, für die der Ex-Mainzer Brajan Gruda ein starkes Spiel machte. Harvey Elliott (9.) und Dominik Szoboszlai (45.+1) hatten Liverpool zweimal in Führung gebracht, als erst drittes Team in der Premier-League-Geschichte nach dem FC Arsenal und Manchester United (beide 2001/02) traf der LFC in jedem Auswärtsspiel einer Saison.

Vierkampf um Platz acht

Im Vierkampf um Platz acht besitzt Brighton derweil am letzten Spieltag bei Tottenham Hotspur die beste Ausgangslage. Dieser würde in zwei Fällen für die Qualifikation zur Conference League genügen: Entweder muss der FC Chelsea die Conference League gewinnen und Siebter in der Liga werden. Oder die Blues werden nach einem europäischen Titelgewinn Sechster, während Newcastle United den siebten Platz in der Endabrechnung belegt.

(SID) / Bild: Imago