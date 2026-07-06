„Erfolg muss außerhalb des Platzes beginnen“: Ghana-Teamchef tritt zurück

Carlos Queiroz ist nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Kolumbien (0:2) als Teamchef von Ghana zurückgetreten.

Der 73-Jährige übernahm den Posten erst im April nach Testspiel-Niederlagen gegen Österreich und Deutschland von Otto Addo. Für Queiroz war es die fünfte WM als Coach in Serie.

Der portugiesische Trainer-Veteran übte bei seinem Abschied Kritik am ghanaischen Fußball-Verband. „Die Zukunft der Black Stars wird nicht allein auf dem Platz gebaut, der Erfolg der Black Stars muss außerhalb des Platzes beginnen, indem man die bestmöglichen Bedingungen schafft, um das außergewöhnliche Fußball-Talent Ghanas vorzubereiten, zu schützen und zu entwickeln.“