Erfolgreiche Aufholjagd für Oklahoma in NBA-Play-offs

Titelfavorit Oklahoma City Thunder hat in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für ein beeindruckendes Comeback gesorgt. Das beste Team der regulären Saison gewann am Donnerstag (Ortszeit) auch das dritte Duell mit den Memphis Grizzlies und drehte dabei einen 29-Punkte-Rückstand in einen 114:108-Sieg. Erst einmal wurde ein größerer Rückstand im Play-off noch aufgeholt. Siege feierten auch die New York Knicks und die Los Angeles Clippers.

Im zweiten Viertel erarbeitete sich Memphis einen 69:40-Vorsprung gegen Oklahoma, zur Pause lag das Team aus Tennessee mit 26 Punkten voran. Doch die Thunder-Stars Shai Gilgeous-Alexander, der insgesamt auf 31 Punkte kam, sowie Jalen Williams (26) brachten den Favoriten in der zweiten Hälfte wieder heran, der erst 80 Sekunden vor Schluss erstmals in Führung ging und diese nicht mehr hergab. Ein größeres Postseason-Comeback seit Beginn der genauen Match-Daten-Aufzeichnung 1996/97 hatten bisher nur die Clippers (31 Zähler hinten) vor sechs Jahren gegen Golden State geschafft. Oklahoma führt nun in der „best of seven“-Serie mit 3:0.

Die Clippers kamen in Spiel drei gegen die Denver Nuggets zu einem deutlichen 117:83-Heimsieg und gingen mit 2:1 in Führung. Die Knicks gewannen bei den Detroit Pistons 118:116 und liegen ebenfalls 2:1 in Front.

(APA)/Beitragsbild: Imago