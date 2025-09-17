Erfolgreiche Revanche für Messi und Miami

Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami eine erfolgreiche Revanche für das verlorene Leagues-Cup-Finale genommen. Rund zwei Wochen nach dem verpassten Titel gewann Miami das MLS-Aufeinandertreffen mit den Seattle Sounders 3:1 (2:0).

Der 38-jährige Messi bereitete den Führungstreffer durch Jordi Alba (12.) vor und erzielte das zwischenzeitliche 2:0 (41.) selbst. Ian Fray (52.) erhöhte nach der Pause, Obed Vargas (69.) gelang der Anschluss für Seattle.

Die Sounders hatten das Finale des Leagues Cups zuletzt mit 3:0 für sich entschieden. Im Anschluss war es zu Tumulten gekommen, bei denen Inter-Angreifer Luis Suárez ein Mitglied des Trainerteams von Seattle bespuckte. Suárez, der sich im Nachgang entschuldigte, fehlte beim Wiedersehen mit Seattle gesperrt.

Inter Miami belegt in der Eastern Conference den fünften Platz (49 Punkte), hat aber drei Spiele weniger absolviert als Spitzenreiter Philadelphia Union (57). „Es war wichtig, dass wir ein gutes Gefühl hatten und den Sieg gegen einen großen Rivalen geholt haben, der uns vor ein paar Wochen die Chance auf eine Trophäe genommen hat“, sagte Miamis Trainer Javier Mascherano: „Wir haben das bestmöglich angenommen und das Spiel gespielt, das wir spielen mussten.“

(SID) / Bild: Imago