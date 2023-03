Erfolgreicher Protest: Alonso in Jeddah wieder Dritter – 100. Podium

via

Sergio Perez vor Max Verstappen – zweiter Red-Bull-Doppelsieg im zweiten Saisonrennen der Formel 1, dieses Mal aber mit vertauschten Rollen. Nach einer grandiosen Aufholjagd von Platz 15 auf Platz zwei musste Weltmeister Verstappen beim Großen Preis von Saudi-Arabien nur seinem Teamkollegen Perez den Vortritt lassen.

Platz drei ging dank eines erfolgreichen Protests an Fernando Alonso. Der Spanier war zunächst wegen einer nachträglich ausgesprochenen Zehn-Sekunden-Strafe hinter Mercedes-Pilot George Russell auf Rang vier gerutscht, doch Aston Martin wehrte sich erfolgreich gegen die Entscheidung.

Alonso hatte eine Fünf-Sekunden-Strafe kassiert, weil er falsch in den Startbox gestanden hatte. Als er diese an der Box absitzen wollte, setzte die Boxencrew nach Auffassung der Rennleitung zu früh den Wagenheber für den Reifenwechsel an – das führte zur Strafe, die später revidiert wurde. Für Alonso war es der 100. Podiumsplatz.

Alonso über Strafe: “Das war mehr eine FIA-Show“

Red Bull schwebte auf Wolke sieben. „Das Team hat einen fantastischen Job gemacht“, sagte Perez nach dem fünften Sieg seiner Formel-1-Karriere: „Wir werden weiter hart pushen, das Wichtigste ist, dass wir das schnellste Auto hatten, das freut mich besonders.“ Verstappen räumte ein, dass „es heute nicht so leicht war, aber ich hab mir einen nach dem anderen geschnappt und bin dann in den Rhythmus gekommen“.

In der WM-Wertung führt Verstappen nach der schnellsten Rennrunde mit 44 Punkten vor Perez mit 43.

