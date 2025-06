Erfolgreicher Testspielauftakt für Sturm, Rapid & Austria – Ried verliert gegen Bayern II

Gleich sieben der zwölf ADMIRAL Bundesligisten starteten am Samstag mit Testspielen in die Sommervorbereitung. Dabei feierten unter anderem Sturm Graz, der SK Rapid, Austria Wien und der LASK klare Siege. Aufsteiger Ried verlor hingegen auswärts gegen Bayern II.

In einem intensiven Spiel bei heißen Temperaturen unterlagen die Innviertler den Bayern knapp mit 1:0. Ried-Trainer Max Senft schickte in das Aufbauspiel gegen die Münchner, die in der viertklassigen Regionalliga Bayern spielen, zwei völlig verschiedene Teams in die beiden Halbzeiten.

Sturm & Rapid souverän – Austria mit Doppel-Test

Mit einem 6:0-Sieg gegen Regionalligist Gleisdorf ist dem Meister der Start in den Testspiel-Sommer gelungen. Die Treffer von Otar Kiteishvili (27.), Amady Camara (29.) und Neuzugang Axel Kayombo (33.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Jon Gorenc-Stankovic (49.), Martin Kern (65.) und das polnische Toptalent Filip Rózga (87.) besiegelten den Endstand. Trainer Jürgen Säumel sprach von einem „guten“ ersten Auftritt. „Phasenweise haben wir aber auch noch Verbesserungspotenzial gesehen.“

Die Wiener Austria gab sich in Kobersdorf im Burgenland keine Blöße: Der Bundesliga-Dritte der Vorsaison gewann seine beiden Partien über jeweils 2 x 30 Minuten gegen den ASKÖ Kobersdorf und den Mattersburger SV mit 5:0 bzw. 6:0.

Der SK Rapid setzte sich beim ersten Testspiel unter Neo-Trainer Peter Stöger vor 1.950 Zuschauern beim niederösterreichischen Landesligisten USV Scheiblingkirchen-Warth mit 5:0 (2:0) durch. Den ersten Rapid-Treffer erzielte Stürmer-Neuzugang Claudy Mbuyi (25.). Dazu waren die Youngster Erik Stehrer (44.) und Nicolas Bajlicz (71.) sowie Rückkehrer Oliver Strunz (69.) und Moritz Oswald (91./Elfmeter) erfolgreich.

LASK ungefährdet – Hartberg mit Kantersieg

Die Linzer entschieden den ersten Testlauf unter Neo-Coach Joao Sacramento vor 1.000 Zuschauern in Peuerbach gegen eine Regionalauswahl mit 3:0 (2:0) für sich. Neuzugang Kasper Jörgensen versenkte den Ball sehenswert im Kreuzeck (13.). Dazu trafen Samuel Adeniran (18.) und Elias Havel (87.). Florian Flecker vergab kurz vor der Pause einen Elfmeter (41.). „Gerade mit der ersten Hälfte, in der wir mit den erfahrensten Spielern gespielt haben, bin ich sehr zufrieden“, bilanzierte Sacramento.

Der TSV Hartberg sorgte gegen Unterligist USV Stiwoll für ein Spektakel. Die Mannschaft von Manfred Schmid gewann den Testspielauftakt mit 12:0. Für die TSV-Tore sorgten Patrik Mijic (4x), Marco Hoffmann (3x), Benjamin Markus, Dominik Prokop, Youba Diarra, Damjan Kovacevic und Jonas Karner.

WAC mit gelungenem Auftakt

Der amtierende Cupsieger startet mit einem 5:o-Sieg gegen Regionalligist Deutschlandsberger SC in die Sommervorbereitung. Bei den Wolfsbergern fehlten die ÖFB-Teamspieler Thierno Ballo und Nikolas Polster, sowie Simon Piesinger und Dominik Baumgartner. Alessandro Schöpf verletzte sich leicht beim Aufwärmen und wurde daraufhin geschont. Die Tore für den WAC besorgten Markus Pink, Florent Hajdini, Sankara Karamoko (2x) und Michael Zuo.

(Red.) / Foto: GEPA