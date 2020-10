Erfolgreiches Debüt: Ismael feiert mit Barnsley ersten Liga-Saisonsieg

via

via Sky Sport Austria

Ex-LASK-Trainer Valerien Ismael hat bei seinem neuen Verein Barnsley FC einen Einstand nach Maß hingelegt: Das Championship-Team besiegte bei der Premiere des Neo-Coaches die Queens Park Rangers am Dienstag mit 3:0.

Ismael setzte dabei von Beginn an unter anderem auf Dominik Frieser, der 75 Minuten lang hinter den Spitzen mitwirkte und den Assist zum 2:0 beisteuerte. Während Michael Sollbauer in der Verteidigung durchspielte, wurde Stürmer Patrick Schmidt in der 68. Minute eingewechselt.

Der Spielverlauf sprach schon früh für die “Tykes”: Nach einem Platzverweis für QPR in der 26. Minute verwandelte Cauley Woodrow den fälligen Strafstoß. Vor der Pause erhöhte Conor Chaplin auf 2:0, den Schlusspunkt markierte ein Eigentor von Yoann Barbet.

Durch den 3:0-Erfolg sichert sich Barnsley erstmals in dieser Saison drei Punkte und rückt vorübergehend auf Rang 16 vor. In den sieben Runden zuvor gelangen Barnsley unter dem nunmehrigen New-York-Betreuer Gerhard Struber und Interimscoach Adam Murray nur vier Remis, dafür aber zwei Siege im Ligacup.

