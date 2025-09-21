Erfolgreiches Schlotterbeck-Comeback: BVB erster Bayern-Jäger

Borussia Dortmund ist auch nach der 4. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga erster Verfolger des makellosen Tabellenführers FC Bayern. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Co. feierten am Sonntag im Signal Iduna Park gegen den VfL Wolfsburg einen 1:0-Erfolg und sind als einziges Ligateam neben den Münchnern noch ungeschlagen. Zwei Punkte fehlen auf Rang eins. Bayer Leverkusen trennte sich von Borussia Mönchengladbach 1:1, Union Berlin gewann bei Eintracht Frankfurt 4:3.

Sabitzer spielte im zentralen Mittelfeld bis zur 92. Minute und leitete den einzigen Treffer (20.) nach einem Fehler der Wolfsburger im Aufbauspiel mit ein. Karim Adeyemi traf nach Ryerson-Zuspiel schließlich aus 18 Metern sehenswert ins Eck, es war der erste Liga-Saisontreffer für den Ex-Salzburger. Bei den Wolfsburgern wurde Patrick Wimmer nach 73 Minuten ausgetauscht, sie sind nach ihrer ersten Niederlage mit fünf Zählern Zwölfter.

Punkt für Polanski bei Debüt

Leverkusen hält weiter bei nur einem Sieg. Gegen Gladbach verspielte der Meister von 2024 die drei Punkte erst in der 92. Minute. Der Ex-Austrianer Haris Tabakovic besorgte beim Debüt von Gladbachs Interimstrainer Eugen Polanski per Kopf das 1:1. Malik Tillman hatte Leverkusen, das als Elfter bereits sieben Punkte Rückstand auf die Bayern aufgerissen hat, in Führung gebracht (70.).

Union Berlin schloss mit dem Auswärtssieg in Frankfurt als Zehnter nach Punkten (je 6) zur sechstplatzierten Eintracht auf. Union-Kapitän Christopher Trimmel stand bis zur 72. Minute auf dem Feld, Leopold Querfeld verteidigte über die gesamte Distanz und verschuldete einen Elfer, aus dem in der 87. Minute das 3:4 resultierte. Herausragend im Dress der Gäste war Oliver Burke, der mit einem Triplepack (32., 53., 56.) glänzte.

(APA)/Beitragsbild: Imago