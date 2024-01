Erfolgreiches Trainerdebüt für De Rossi bei der Roma

Daniele de Rossi hat sich über ein erfolgreiches Debüt als Trainer der AS Roma freuen dürfen. Der italienische Fußball-Spitzenclub behielt in der ersten Partie nach dem Ende der Ära von Jose Mourinho am Samstag in der Serie A gegen Hellas Verona mit 2:1 die Oberhand.

Für die Römer war es ein wichtiges Erfolgserlebnis nach drei sieglosen Pflichtspielen mit zuletzt zwei Niederlagen, sie rückten mit nun 32 Punkten als Siebenter vorerst näher an die Champions-League-Ränge heran.

Romelu Lukaku (19.) und Lorenzo Pellegrini (25.), jeweils nach Vorarbeit von Stephan El Shaarawy, trafen schon vor der Pause für die Römer.

(APA) / Bild: Imago