Erfolgserlebnis gesucht: Ried nach zwei Niederlagen in Folge gegen den LASK gefordert

Vor der letzten Runde im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga träumte man bei der SV Ried noch von der Meistergruppe. Drei Runden später stehen die Innviertler in der Qualifikationsgruppe mit dem Rücken zur Wand. Zwei Niederlagen in Folge im unteren Play-off, insgesamt vier Spiele ohne Sieg in der Bundesliga. Die Europacup-Ambitionen der Rieder sind in Gefahr. Folgt im Oberösterreich-Derby gegen den LASK (live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) die Wende?