Erfolgsserie mit knappem Sieg fortgesetzt: Struber und Köln wieder im Aufstiegsrennen

Der 1. FC Köln hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich wieder im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Bundesliga angemeldet.

Das Team von Trainer Gerhard Struber setzte sich mit erheblicher Mühe beim Tabellenletzten Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0) durch und verbesserte sich nach dem siebten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage auf Rang sechs – nur noch einen Punkt hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

Vier Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale erzielte Tim Lemperle (33.) das Siegtor für den FC. Der Jahn setzte dagegen seine Torlos-Serie fort: Seit 524 Pflichtspielminuten haben die Regensburger, die unter der Woche mit 0:3 gegen den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal ausgeschieden waren, nicht mehr getroffen. Der Rückstand auf Rang 16 beträgt weiter vier Zähler.

HSV verpasst Sprung auf Platz zwei bei Polzins Heimpremiere

Zweites Spiel, erster kleinerer Rückschlag für Merlin Polzin: Der Hamburger SV hat bei der Heimpremiere des Interimscoaches den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Hanseaten trennten sich am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 2:2 (2:1) von Darmstadt 98. Polzin, der im Rennen um eine Festanstellung als Chefcoach ist, konnte nur bedingt weitere Argumente für sich sammeln.

Ransford Königsdörffer (10.) und Adam Karabec (45.) trafen in einer abwechslungsreichen Partie auf Augenhöhe für den HSV. Die Gäste ließen sich nicht beirren und kamen durch Aleksandar Vukotic (33.) und Killian Corredor (63.) zweimal zum Ausgleich.

Furiose Fortuna bannt Heimfluch und beendet Negativserie

Heimfluch gebannt, Durststrecke beendet: Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem Kantersieg im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bezwang den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig am Sonntag nach einem furiosen Start 5:0 (3:0) und ist dank des ersten Dreiers nach fünf Partien ohne Sieg nur zwei Punkte von Spitzenreiter SC Paderborn entfernt.

Dawid Kownacki (4./11.) und Isak Johannesson (8.) brachten die Gastgeber bereits in der Anfangsphase auf Kurs, erneut Johannesson (70.) und Dzenan Pejcinovic (87.) erhöhten nach der Pause. Es war der erst zweite Heimsieg in der laufenden Saison für die Fortuna, die auch vor eigenem Publikum in den vorherigen fünf Spielen nicht gewonnen hatte. Das Braunschweiger Team von Coach Daniel Scherning befindet sich als 15. in akuter Abstiegsgefahr.

