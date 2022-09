Erfolgstrainer Klopp: Neues Wandgemälde in Anfield

via

via Sky Sport Austria

Erfolgscoach Jürgen Klopp ist zukünftig in Anfield noch etwas präsenter als ohnehin schon.

Einige hundert Meter vom Stadion des englischen Fußball-Spitzenclubs FC Liverpool entfernt wurde in der Randolph Street ein riesiges Gemälde des deutschen Trainers an einer Häuserwand angefertigt. Neben dem Porträt von Klopp gibt es in Anfield zahlreiche weitere Wandgemälde von Stars wie Mohamed Salah oder früheren Größen wie Steven Gerrard.

Dabei war Klopp bei der Hausbewohnerin gar nicht mal die erste Wahl. Sie hätte den früheren englischen Fußball-Star Kevin Keegan bevorzugt. Aber Klopp komme direkt danach, sagte sie dem englischen TV-Sender Sky. Von dem 55-Jährigen gibt es übrigens ein weiteres Wandgemälde in Liverpool in der Jamaica Street, die allerdings gut fünf Kilometer vom Stadion entfernt liegt.

Klopp ist seit 2015 Trainer der Reds, mit denen er unter anderem Champions League-Sieger 2019, Meister 2020 und FA-Cup-Sieger 2022 wurde.

(dpa) / Bild: Imago