Erkrankt: Salzburg-Trainer Letsch fehlt bei EL-Gastspiel in Freiburg

Red Bull Salzburg muss im Europa-League-Gastspiel am heutigen Donnerstag beim SC Freiburg ohne Trainer Thomas Letsch auskommen.

Der Chefcoach werde wegen seiner Erkrankung auch am Spieltag nicht zur Mannschaft stoßen, bestätigte ein Klubsprecher der APA. Der 57-jährige Deutsche war am Mittwoch wegen eines fiebrigen Infekts nicht mit der Mannschaft nach Deutschland gereist. Letsch wird im Breisgau von Co-Trainer Kai Hesse vertreten.

Der Chefcoach bleibt zu Hause, um sich auszukurieren. Sein nächstes Ziel ist am Sonntag das abschließende Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen den WAC. Innenverteidiger Jannik Schuster trat die Reise nach Freiburg ebenfalls aus Krankheitsgründen nicht an. Auch Spielmacher Sota Kitano, den eine Muskelverletzung im Oberschenkel plagt, blieb in Salzburg.

Dafür steht in der Europa League nun auch Mittelfeldmann Valentin Sulzbacher zur Verfügung. Der 20-Jährige ersetzt laut Klubangaben auf der UEFA-Liste den langzeitverletzten Japaner Takumu Kawamura. Ein derartiger Tausch ist laut Reglement bis zum sechsten Gruppenspiel für höchstens einen Feldspieler möglich, wenn dieser laut ärztlichem Zeugnis mehr als 60 Tage verletzt ausfällt. Das ist bei Kawamura, der wegen einer Knieverletzung in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat, der Fall.

